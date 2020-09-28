«الجمارك» تُصدر آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات «التبغ» للمستوردين الأفراد

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عن آلية جديدة لعملية إستيراد منتجات "التبغ" للمستوردين الأفراد، حيث حددت الكمية المسوح إستيرادها والتي بلغت " 2400" أي ما يعادل 12 كرز، وكمية قدرها 25 من السيجار و "2" كيلو جرام من المعسل أو ما يعادل ذلك من أنواع التبغ الأخرى لكل 3 شهور.
وتابعت الهيئة بأنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية، والضرائب على هذة الكميات عند إستيرادها، والتي تشمل رسوم جمركية بنسبة 100% ، ويضاف إليها ضريبة إنتقائية، بنسبة 100% ومن ثم يضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.
وأضافت الهيئة بأنه بالنسبة لما يصحبه المسافر من كمية تتجاوز الـ200" سيجارة أو 500 جرام من المعسل أو منتجات التبغ الأخرى ستعفى من الضرائب، وفي حال كمية أكبر من المقررة "2400" و2 كيلوجرام معسل فسيتم تحصيل الضرائب كاملة، وسيتم حجز الكمية الزائدة عما هو مقرر وسيطالب الفرد بإعادتها لمصدرها.