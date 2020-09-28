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الخدمات الطبية بالقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ 47 دقيقة
Views 1445
الخدمات الطبية بالقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وأكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، وكلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: استشاري أمراض نساء وولادة، معيد إدارة معلومات صحية، محاضر إدارة المعلومات الصحية (عدد وظيفتين)، محاضر خدمات طبية طارئة، محاضرة صحة الفم والأسنان (عدد وظيفتين)، محاضرة تمريض (عدد وظيفتين)، أستاذ مساعد تمريض (للنساء)، محاضر تقنية التخدير (للنساء).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أستاذ مساعد تقنية التخدير، أستاذ مشارك رعاية تنفسية، أخصائي أول طب نفسي، أستاذ مشارك علوم المختبرات الإكلينيكية، معيد تقنية الأجهزة الطبية، محاضر تقنية أجهزة طبية، طبيب أخصائي أول طوارئ، أستاذ مساعد تقنية الأجهزة الطبية.

وأشارت الإدارة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

فيصل
هي الي عندها عجز خلقي يابو عمار اقرا كويس كويس تمام كلام بعدين انت يفهم مزبوط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق يعتدون .. المفروض عنها يخبرون ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق يعتدون .. المفروض عنها يخبرون ..

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