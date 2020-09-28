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"كيا الجبر" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1546
"كيا الجبر" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة كيا الجبر باب التقديم على وظيفة شاغرة للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مدير مبيعات التجزئة الإقليمية .

2- الشروط :

- بكالوريوس في " المبيعات ، التسويق ،إدارة الأعمال ، الهندسة الصناعية " ، أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المبيعات والتسويق ، منها 6 سنوات في منصب قيادي .

- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية .

- إجادة الحاسب الآلي وبرامج مايروسوفت أوفيس .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الإثنين بتاريخ 11 / 2 / 1442 هـ الموافق 28 / سبتمبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي :  هنا

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أحدث التعليقات

وافي
تناقض عجيب تمنع الزراعة في بلدك تروح تزرع برا شي غريب ؟
انور المالكي
ياميرة.. هذولا ماهم مشاهير يسوون زوبع او اي فيديو عشان الشهرةويكون لهم متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. ابن آدم ضعيف ..
وافي
هذا مجلس الهوراء لافائدة منه بل شرة اكثرمن خيرة
ابو عمار
طيب

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