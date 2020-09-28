"كيا الجبر" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة كيا الجبر باب التقديم على وظيفة شاغرة للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : مدير مبيعات التجزئة الإقليمية .
2- الشروط :
- بكالوريوس في " المبيعات ، التسويق ،إدارة الأعمال ، الهندسة الصناعية " ، أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المبيعات والتسويق ، منها 6 سنوات في منصب قيادي .
- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية .
- إجادة الحاسب الآلي وبرامج مايروسوفت أوفيس .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الإثنين بتاريخ 11 / 2 / 1442 هـ الموافق 28 / سبتمبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا