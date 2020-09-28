المسند: استقرار في حالة الجو بالمملكة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند استقرار حالة الطقس اليوم بوجه عام اليوم استقرار جوي عام، مشيرا إلى أن درجات الحرارة قسمت على 28 منطقة بالمملكة، فكان من بينها 10 مناطق ، انخفضت بهم درجات الحرارة لتتخطى الأربعين درجة وتصل أعلاها إلى 45 درجة.
وأوضح المسند في بيان درجات الحرارة بأن 18 منطقة، إنخفضت بها درجات الحرارة عن الأربعين درجة حيث وصلت في بعض المناطق لـ29 درجة.
وتابع المسند متوقعا نشاط في الرياح الشمالية والتي قد تولد بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الشرقي وشمال الوسطى،وتكون شرقية نشطة مثيرة للغبار شرق مرتفعات السروات.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم .