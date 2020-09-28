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بالصور.. خبير جيولوجي يكشف قصة أكبر نيزك بالربع الخالي يشبه «سنام الجمل»

Time منذ ساعتين
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بالصور.. خبير جيولوجي يكشف قصة أكبر نيزك بالربع الخالي يشبه «سنام الجمل»

الرياض (صدى):
يعد نيزيك "وبر " من أكبر النيازك الحديدية التي شهدها الوطن العربي والذي سقط على الربع الخالي بالمملكة ويزن 2.75 طن .

وكشف أستاذ الجيولوجيا والمعادن بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد المهندس ، أن هذا النيزك تم العثور عليه أثناء زيارة الأخصائيين الجيولوجيين عام 1966 م لموقع سقوط النيزك ، مشيراً إلى أنه قام بالإشراف على وزنه بنفسه عام 1978 م بمقر شركة اليمامة بواسطة ميزان الأسمنت الدقيق .

كما كشف أن أول تقدير لإرتطامه كان اعتماد على مشاهدة كرة نارية عبرت الرياض على بعد 550 كم من موقع سقوط النيزك خلال إحدى الزخات عام 1863 م .

وأشار أن هذا النيزك يشبه سنام الجمل وقام لاحقاً بعمل دراسة عليه بالتعاون مع معهد سمثيسونيان بواشنطن مع عالم النيازك المعروف J.S.Clarke ،وكان النيزك معروض أمام مبنى كلية العلوم بجامعة الملك سعود بمقرها القديم بحي الملز بالرياض بتوجيه من الملك فيصل رحمه الله ثم في مقر جامعة الملك سعود الجديد بطريق الدرعية ، وفقاً للعربية .

وبعد هذا أصبح النيزك معلم بارز وجزء هام بالمتحف الوطني بحي المربع بالرياض ، وهو يتكون بصفة عامة من معدني الكاماسايت والتيتانايت التي تحتوي على عنصري الحديد والنيكل ونسب من معادن مختلفة .

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أحدث التعليقات

فيصل
هي الي عندها عجز خلقي يابو عمار اقرا كويس كويس تمام كلام بعدين انت يفهم مزبوط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق يعتدون .. المفروض عنها يخبرون ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق يعتدون .. المفروض عنها يخبرون ..

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