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صورة نادرة للملك فيصل يصعد إلى طائرة حربية قبل 77 عاما

Time منذ 41 دقيقة
Views 1513
صورة نادرة للملك فيصل يصعد إلى طائرة حربية قبل 77 عاما

الرياض (صدى):
ظهر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، في صورة نادرة وهو يصعد إلى طائرة حربية.

والتقطت الصورة في إحدى القواعد الجوية في بريطانيا عام 1362هـ- 1943م.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
المقيم يهاجر من من بلدة يارب العالمين دلني ادله ألله اثنتان مال وحب وطن الشعب السعودي يدرس حب الوطن نحن رخاء شدة والقسوة نور معنا . معلينا من بليس نور افضل الأرض احمد ربك والخميس بأرض الخميس 😐
عبدالله
وين اللبس غير محتشم وين عقل الي كتب الخبر اجل لو لابسه كلوت وسنتيانه وش كان قلت وبعيدن هذي وحده من اصل ٤٠ مليون يعني ما يحتاج كل هالخرابيك والضجه ياما بلاوي تصير ليه تكبرون الموضوع وفاحش وعلر وحده
abdul
دخول حمامات سباحة عامة او حتي شواطئ البحر لايوجد بها منقذي الحياة مخاطرة جمًّا .
أبو عبدالله الحربي
اشاور نفس وأقوال شاور اشاور عالم تدار بالعالم أين الإسلام السياسي الذي أدار قوة وعزم سياس ونقول أساس القوة العسكرية والسياسية شعبي جبل وما طويق شعبي ونا جبل طويق فمن له ذلك ياعالم قليل ونحن كثير نور تطفئ لأ ثم لأ ألله نور السماوات ونوره سبحانه نورنا نور نحن متساوون بالعالم يابلادي وصلي والله معاكي يراية التوحيد لن تنكس وحدة بفضل ألله ونوره سبحانه نورنا نور تكفى وتوفى برحمة الله نحن أداة الديمقراطية الإسلامية فرحت الشعوب نحن نقاوم إعصار يريد أن يبتلع الشرف وارضي هى شرفي فنحن شعب الجبل الأخضر والرعاية من ألله ارفع رأسك أنت سعودي عشرين30 بدايته عشرين تكشفت امرر لكم والثبات بالنور 🕋🇸🇦🙏⚘😐☝
Saleh Hrbi
الصلاة في وقتها الله يثبتها ويسعدها والله كفو

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