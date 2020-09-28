الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
صورة نادرة للملك فيصل يصعد إلى طائرة حربية قبل 77 عاما
منذ 41 دقيقة
1513
الرياض (صدى):
ظهر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، في صورة نادرة وهو يصعد إلى طائرة حربية.
والتقطت الصورة في إحدى القواعد الجوية في بريطانيا عام 1362هـ- 1943م.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
المقيم يهاجر من من بلدة يارب العالمين دلني ادله ألله اثنتان مال وحب وطن الشعب السعودي يدرس حب الوطن نحن رخاء شدة والقسوة نور معنا . معلينا من بليس نور افضل الأرض احمد ربك والخميس بأرض الخميس 😐
عبدالله
وين اللبس غير محتشم وين عقل الي كتب الخبر اجل لو لابسه كلوت وسنتيانه وش كان قلت وبعيدن هذي وحده من اصل ٤٠ مليون يعني ما يحتاج كل هالخرابيك والضجه ياما بلاوي تصير ليه تكبرون الموضوع وفاحش وعلر وحده
abdul
دخول حمامات سباحة عامة او حتي شواطئ البحر لايوجد بها منقذي الحياة مخاطرة جمًّا .
أبو عبدالله الحربي
اشاور نفس وأقوال شاور اشاور عالم تدار بالعالم أين الإسلام السياسي الذي أدار قوة وعزم سياس ونقول أساس القوة العسكرية والسياسية شعبي جبل وما طويق شعبي ونا جبل طويق فمن له ذلك ياعالم قليل ونحن كثير نور تطفئ لأ ثم لأ ألله نور السماوات ونوره سبحانه نورنا نور نحن متساوون بالعالم يابلادي وصلي والله معاكي يراية التوحيد لن تنكس وحدة بفضل ألله ونوره سبحانه نورنا نور تكفى وتوفى برحمة الله نحن أداة الديمقراطية الإسلامية فرحت الشعوب نحن نقاوم إعصار يريد أن يبتلع الشرف وارضي هى شرفي فنحن شعب الجبل الأخضر والرعاية من ألله ارفع رأسك أنت سعودي عشرين30 بدايته عشرين تكشفت امرر لكم والثبات بالنور 🕋🇸🇦🙏⚘😐☝
Saleh Hrbi
الصلاة في وقتها الله يثبتها ويسعدها والله كفو
أخر الأخبار
الكوميدي محيي إسماعيل يعلن تجسيده لشخصية القذافي
منذ 10 دقائق
1135
صورة نادرة للملك فيصل يصعد إلى طائرة حربية قبل 77 عاما
منذ 41 دقيقة
1513
حبس أب حرض على اغتصاب ابنته وتزويجها عرفيًا
منذ ساعة
455
الأهلي يسعى لضم مشاريبوف وناديه يشترط مليون ونصف دولار
منذ ساعة
1826
بالفيديو..إيراني يضرم النيران في عيادة رفضت معالجته
منذ ساعتين
1667
مواطن يقتل شقيقه ثم ينتحر في نجران
منذ ساعتين
2309
تأييد قرار سجن عمر البشير عامين
منذ ساعتين
1821
قمة قادة " العشرين " تُعقد افتراضيًا برئاسة الملك في نوفمبر المقبل
منذ 3 ساعات
1716
بالفيديو..قائد سيارة يوثق قيادته بسرعة 260 كلم/ ساعة
منذ 3 ساعات
1949
بالفيديو..لحظة تفجير المحكمة التي أعدمت المصارع الإيراني نويد أفكاري
منذ 3 ساعات
2285