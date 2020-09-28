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مواطن يقتل شقيقه ثم ينتحر في نجران

Time منذ 5 ساعات
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مواطن يقتل شقيقه ثم ينتحر في نجران

نجران (صدى):
شهدت نجران جريمة مروعة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إذ أقدم مواطن على قتل أخيه بسلاح ناري، وأصاب اثنين آخرين، ثم انتحر.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
mohammed
للتصحيح القواطي خصوصا انها فاضية
ابوعبدالله
هذا من انواع الاصنام
ابوفيصل
لم ينزل الشهر هذا وسبب مشكله لاني اعتمد عليه في قسط
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. .. بصراحه انا فاقد الدقن ياسمو الامير .. عسى ماشر جايهاا ...؟؟

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