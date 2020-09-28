بالفيديو..قائد سيارة يوثق قيادته بسرعة 260 كلم/ ساعة

الرياض (صدى):
وثق قائد سيارة " رولز رويس " قيادته بسرعة 260 كلم/ساعة، في أحد شوارع المملكة دون اعتبار لأدنى معايير السلامة.
ولم يكتف قائد السيارة بارتكاب مخالفة " السرعة الزائدة " التي قد تكلفه حياته أو غيره -بل قام بتوثيق فعلته ليرتكب مخالفة " استخدام الجوال أثناء القيادة ".
الجدير بالذكر أن مخالفة الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة تعد مخالفة غرامتها بين 300-500 ريال، إضافة إلى مخالفة استخدام الجوال ويعاقب مرتكبها بغرامة تراوح بين 500-900 ريال، إضافة إلى تجاوز السرعة المحددة على الطرق بأكثر من 50 كلم/ساعة وعقوبتها تراوح بين 1500-2000 ريال.