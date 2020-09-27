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مواطن يقتل شقيقه ثم ينتحر في نجران

Time منذ ساعة
Views 1963
Comment 1
مواطن يقتل شقيقه ثم ينتحر في نجران

نجران (صدى):
شهدت نجران جريمة مروعة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إذ أقدم مواطن على قتل أخيه بسلاح ناري، وأصاب اثنين آخرين، ثم انتحر.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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أحدث التعليقات

algernaas4
مبروك للحالمي ابو خرقة إستبعاد الزعيم ليحصل على آسيا لكن الله على الظالم
جحفلي المدمر
تبي تقنعني النصر و لا التعاون بيرفع كأس آسيا حاربوا الهلال لأنه شرس احتياط ولا أساسي رافع الكأس رافعه بس طيروه لكي يسهل عليهم استلام الكأس طبق من ذهب للفريق الضعيف
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهم ..

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