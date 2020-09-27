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قمة قادة " العشرين " تُعقد افتراضيًا برئاسة الملك في نوفمبر المقبل

Time منذ 13 دقيقة
Views 1287
قمة قادة " العشرين " تُعقد افتراضيًا برئاسة الملك في نوفمبر المقبل

الرياض (صدى):
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم.

وتعقد القمة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع.

وحيث قادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.

وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل. كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين

الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كل ماتفعلونه حلااال .. سووا اللي تبون ..
Sami
ملاحظ ان هالموقع متحيز للطواقي يشكل فاضح اهدو شوي والا بنقاطعكم
نجاة محمد
خير يا طير
ابو محمد 😎 ✍️
هذا فسق ، وتجاوز للأنظمه ..
Z
الا زالوا يصيحون..

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