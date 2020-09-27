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بالفيديو..قائد سيارة يوثق قيادته بسرعة 260 كلم/ ساعة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1326
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بالفيديو..قائد سيارة يوثق قيادته بسرعة 260 كلم/ ساعة

الرياض (صدى):
وثق قائد سيارة " رولز رويس " قيادته بسرعة 260 كلم/ساعة، في أحد شوارع المملكة دون اعتبار لأدنى معايير السلامة.

ولم يكتف قائد السيارة بارتكاب مخالفة " السرعة الزائدة " التي قد تكلفه حياته أو غيره -بل قام بتوثيق فعلته ليرتكب مخالفة " استخدام الجوال أثناء القيادة ".

الجدير بالذكر أن مخالفة الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة تعد مخالفة غرامتها بين 300-500 ريال، إضافة إلى مخالفة استخدام الجوال ويعاقب مرتكبها بغرامة تراوح بين 500-900 ريال، إضافة إلى تجاوز السرعة المحددة على الطرق بأكثر من 50 كلم/ساعة وعقوبتها تراوح بين 1500-2000 ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كل ماتفعلونه حلااال .. سووا اللي تبون ..
Sami
ملاحظ ان هالموقع متحيز للطواقي يشكل فاضح اهدو شوي والا بنقاطعكم
نجاة محمد
خير يا طير
ابو محمد 😎 ✍️
هذا فسق ، وتجاوز للأنظمه ..
Z
الا زالوا يصيحون..

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