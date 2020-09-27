طارق الحماد: رؤساء الأندية سيطالبون بتأجيل الدوري 3 أسابيع

طلال الغامدي (صدى):
كشف المحلل الرياض طارق الحماد، إنه هناك عدد من رؤساء الأندية سيطالبون بتأجيل دوري المحترفين.
وقال الحماد، في تصريحا تلفزيونية: بعض رؤساء الأندية سيطالبون غدًا في الاجتماع بتأجيل الدوري من أسبوعين إلى 3 أسابيع، موضحًا أنه تواصل مع 4 رؤساء وأكدوا على أنهم سيطالبوا بالتأجيل.
ومن المقرر أن يعقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض غداً، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لحسم موعد انطلاق المسابقة.