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تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض 

Time منذ 6 دقائق
Views 1323
تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض 

علي القحطاني (صدى):
روى والد الفتاة التي كانت تصلي جوار سيارة متوقفة في الطريق الدائري بالرياض تفاصيل جديدة حول المقطع المتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف والد الفتاة  أنه من المؤسف تصوير المقطع والتعليق الجائر الظالم عليه، موضحا أن ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق ولَم تكن ابنته التي ظهرت هي من تقود السيارة، وفقا للرياض.

وأبان أن السيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم وخشيت ابنته خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة، مردفا أنه يأسف لمن قام بالتصوير فبدلاُ من أن يعزز اهتمامها بصلاتها اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اااالف مبروك للعالمي وعشاقه هاردلك لسكري القصيم
ابوسامي
حسبي الله عليك انت ولي على شاكلتك قال ماتصل الى التشهير بقعاء تصوعك
دكتور رايق بن فايق
لابد من عقاب المتحرش فورا والا سوف نصبح في غابة لاقانون ولا نظام وينتشر الانتقام بين الأفراد وأخذ الحقوق باليد وهذا خطأ كبير إذا كان كلام هذا الشورى صحيح
علي هادي
الا اليوم مانزلي الدعم
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههههههههه امين 😂

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تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض 
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