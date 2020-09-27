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اندلاع حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل " فران "
منذ 27 دقيقة
1463
الباحة (صدى):
اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل " فران ". وتمكن مدني المندق من إخماد الحريق فور تلقيها البلاغ حيث ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.
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أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اااالف مبروك للعالمي وعشاقه هاردلك لسكري القصيم
ابوسامي
حسبي الله عليك انت ولي على شاكلتك قال ماتصل الى التشهير بقعاء تصوعك
دكتور رايق بن فايق
لابد من عقاب المتحرش فورا والا سوف نصبح في غابة لاقانون ولا نظام وينتشر الانتقام بين الأفراد وأخذ الحقوق باليد وهذا خطأ كبير إذا كان كلام هذا الشورى صحيح
علي هادي
الا اليوم مانزلي الدعم
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههههههههه امين 😂
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