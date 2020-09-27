الأعداد السابقة للصحيفة

"التعليم" توضح الضوابط الخاصة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص

Time منذ 35 دقيقة
Views 1574
"التعليم" توضح الضوابط الخاصة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص

علي القحطاني (صدى):
كشفت وزارة التعليم، عن الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم.

وأوضحت أن الشروط العامة تتضمن أنه يتم تقديم خطاب أو بريد الإلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي؛ يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسية أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسية أو البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى وجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقا لنظام دولة الدراسية.

وأشارت إلى أنه يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحاً فيها تفاصيل البعثة او التدريب على أن يسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

وأضافت أنه يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراسته.

كما أوجبت على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم تقديم السجل الأكاديمي المحدث.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اااالف مبروك للعالمي وعشاقه هاردلك لسكري القصيم
ابوسامي
حسبي الله عليك انت ولي على شاكلتك قال ماتصل الى التشهير بقعاء تصوعك
دكتور رايق بن فايق
لابد من عقاب المتحرش فورا والا سوف نصبح في غابة لاقانون ولا نظام وينتشر الانتقام بين الأفراد وأخذ الحقوق باليد وهذا خطأ كبير إذا كان كلام هذا الشورى صحيح
علي هادي
الا اليوم مانزلي الدعم
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههههههههه امين 😂

أخر الأخبار

تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض 
تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض 
Time منذ 6 دقائق Views 1299
أم العروس دمها خفيف
أم العروس دمها خفيف
Time منذ 8 دقائق Views 185
ملخص ما قدمه محمد الدعيع في مباراة السعودية وايران عام 1997 م
ملخص ما قدمه محمد الدعيع في مباراة السعودية وايران عام 1997 م
Time منذ 8 دقائق Views 144
أفعى تبتلع غزال بالكامل
أفعى تبتلع غزال بالكامل
Time منذ 9 دقائق Views 159
حمدالله يقود النصر إلى دور الـ 8 من «أبطال آسيا» (فيديو)
حمدالله يقود النصر إلى دور الـ 8 من «أبطال آسيا» (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1602
حقيقة استرداد الملك عبدالعزيز للرياض بعمر الـ17
حقيقة استرداد الملك عبدالعزيز للرياض بعمر الـ17
Time منذ 19 دقيقة Views 1391
اندلاع حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل " فران "
اندلاع حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل " فران "
Time منذ 27 دقيقة Views 1462
"التعليم" توضح الضوابط الخاصة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص
"التعليم" توضح الضوابط الخاصة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص
Time منذ 35 دقيقة Views 1574
شروط طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين على وظائف دائمة
شروط طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين على وظائف دائمة
Time منذ 45 دقيقة Views 1529
إعفاء المستثمرين من سداد الـ25 % من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية
إعفاء المستثمرين من سداد الـ25 % من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية
Time منذ 51 دقيقة Views 1569