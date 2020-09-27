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إعفاء المستثمرين من سداد الـ25 % من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية

Time منذ 51 دقيقة
Views 1566
إعفاء المستثمرين من سداد الـ25 % من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية

الرياض (صدى):
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على صدور الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 بالمائة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر.

وأوضح أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع.

وبين الوزير الحقيل أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد عن 570 مليون ريال.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اااالف مبروك للعالمي وعشاقه هاردلك لسكري القصيم
ابوسامي
حسبي الله عليك انت ولي على شاكلتك قال ماتصل الى التشهير بقعاء تصوعك
دكتور رايق بن فايق
لابد من عقاب المتحرش فورا والا سوف نصبح في غابة لاقانون ولا نظام وينتشر الانتقام بين الأفراد وأخذ الحقوق باليد وهذا خطأ كبير إذا كان كلام هذا الشورى صحيح
علي هادي
الا اليوم مانزلي الدعم
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههههههههه امين 😂

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