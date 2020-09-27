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مواطنة تروي تفاصيل ملاحقة زوجها ومطالبته بسداد 13 مليون(فيديو)

Time منذ ساعة
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مواطنة تروي تفاصيل ملاحقة زوجها ومطالبته بسداد 13 مليون(فيديو)

عادل الحربي (صدى):
روت المواطنة دارين حبيب، جزء من فصول قضيتها مع طليقها حيث تطالبه بسداد أكثر من 13مليون.

وقالت المواطنة خلال برنامج " ياهلا " : قضيتي منذ عام 1429 فيها صدور أوامر وفيها إصدار حكم، وصادر فيها قرار قضائي تضمن إلزام زوج المرأة السابق بدفع مبلغ قدره 13 مليونا في طلب التنفيذ، وحبس المتهم تنفيذيا بعد فض شراكة تجارية بين الطرفين.

وأضافت : قام أحد الموظفين باالاتصال بي بأنه يجب أن اتواجد في القضية واتفاجئ بالقبض عليا، ولفقت عليا قضايا مثل خلوة غير شرعية، وتم توقيفي أنا وبناتي لهروبي من دار حماية.

وتابعت : أنا لم أهرب ومدير الدار هي التي قررت أن تخرجني من الدار لأنني لم أكن متهمة في القضية.

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أحدث التعليقات

abdul
طلب رقم تلفون يعتبر تحرّش ؟ اعوذ بالله من هذه القوانين. واحد/ ة طلب/ت. من حق الثاني/ة اما ان ت/ يتفضل بالاعطاء او ي/ترد الطلب " سُورِي، ما اعطي رقمي للغريب، " وانتهي الموضوع. في حالة اِلحاح واصرار وتهديد وتكرار الطلب بالرغم من رفض صريح من الآخر يكون الموضوع تعدي من طلب بريئ الي إحراج و ربما تحرّش .
ابو محمد 😎 ✍️
دنيا تهاويل سديق ..
ابوسلطان
كل كلاامة يدور حول تشوية سمعة قطر على كلن طز فيك وتحليلك
ابوسلطان
مت بقهرك ياطاقية مع احترامي للمشجعين المحترمين
الداهيه
ازواجكم.. يفهم منه الزوج أو الزوجه.. وليس كما يظنه البعض انه تحذير للزوج من الزوجه..بل وفيه تحذير للزوجه من الزوج... عجبا لهذا الدين.. ما ترك باب اذيه إلا وسَده

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