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شروط طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين على وظائف دائمة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1521
شروط طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين على وظائف دائمة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية.

وقالت الوزارة أن شروط الحصول على تصريح السفر تتضمن، أن يكون مقدم الطلب موظفا لدى المنشأة بصفة دائمة، العمل لدى المنشأة قبل جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة، عدم القدرة على مواصلة العمل عن بعد.

وأضافت الوزارة أن شروط التقديم للعاملين السعوديين تشمل، إصدار خطاب من المنشأة التي يعمل لديها مقدم الطلب، مصادقة سفارة المملكة في بلد المنشأة أو سفارة بلد المنشأة في المملكة على خطاب المنشأة، والدخول على منصة أبشر للأفراد، وإرفاق المستندات المطلوبة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اااالف مبروك للعالمي وعشاقه هاردلك لسكري القصيم
ابوسامي
حسبي الله عليك انت ولي على شاكلتك قال ماتصل الى التشهير بقعاء تصوعك
دكتور رايق بن فايق
لابد من عقاب المتحرش فورا والا سوف نصبح في غابة لاقانون ولا نظام وينتشر الانتقام بين الأفراد وأخذ الحقوق باليد وهذا خطأ كبير إذا كان كلام هذا الشورى صحيح
علي هادي
الا اليوم مانزلي الدعم
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههههههههه امين 😂

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