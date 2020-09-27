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أحلام : ماسمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شئ جميل

Time منذ 37 دقيقة
Views 1462
أحلام : ماسمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شئ جميل

أبوظبي (صدى):
علقت الفنانة الإماراتية أحلام على سخرية جمهور الفنانة السورية أصالة من تصريحها بعد أغنيتها الأخيرة “والله وتفارقنا”.

وقالت أحلام : اولاً انا لن اسمح لنفسي ان اسيء لمجهود ووقت لاي انسان وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لاعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني و عبدالرحمن.

وأضافت : وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت البومها ولكن جمهور المدعوه لن يترك مجال لاي شي جميل

وكانت أحلام قد غردت قائلة : “تيرا را تا را را تيررا را را را اللي بيغنيها صولو له مني عشره آلاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را را را )) أقرب غناء يفوز”، وذلك في إشارة إلى مطلع أغنية أصالة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ايوالله زده ادبغه لين يخضر معيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياكثر الشايعات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسهلها بحوله وقوته لكل من يريد

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