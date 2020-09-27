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عضو شورى: «طلب رقم فتاة أمر لا يتطلب التشهير» (فيديو)

Time منذ ساعة
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عضو شورى: «طلب رقم فتاة أمر لا يتطلب التشهير» (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو الشورى اللواء علي العسيري، إنه على الرغم من اعتبار طلب سناب فتاة أو هاتفها تحرشًا، إلا أنه أمر لا يتطلب التشهير به.

ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه بالفعل يقع البعض في أفعال تُعد تحرشًا، إلا أنها لا تستدعي التشهير جميعها.

وقال "العسيري" إن طلب رقم الفتاة وأو السناب الخاص بها ليست جريمة عظمى، لذلك التشهير غير ضروي في هذه الحالة.

وأضاف أن التشهير يأتي في المرحلة الثانية، عندما تكون الجريمة أعلى تعديًا مثل تعدي جسدي أو أنها كُررت.

وأكد على حق الجميع في التقدم بشكوى في حالة التعرض للتحرش سواء من خلال طلب رقم الهاتف أو غير ذلك.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ايوالله زده ادبغه لين يخضر معيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياكثر الشايعات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسهلها بحوله وقوته لكل من يريد

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