ماكرون يغازل الشعب اللبناني ويشعل الصراع مع حزب الله: «طبقة فاسدة تحكمهم»

باريس (صدى):
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية خروج حزب الله من سوريا وإنهاء التواجد العسكري على أراضيها، موضحًا أن السلطة الفرنسية لن تتوقف عن دعم لبنان.
وقال ماكرون إن هناك طبقة سياسية فاسدة استحوذت على السلطة في لبنان؛ لافتًا إلى أن القادة اللبنانيون لم يلتزموا بما تعهدوا به، مضيفًأ: "القوى اللبنانية خانت تعهداتها بتشكيل حكومة".
وتابع : "مسؤولون في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة البلد، وحزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي".
وأكد أنه سيتم تقديم مساعدات مباشرة للشعب اللبناني، قائلا: "مساعدتنا للشعب اللبناني لن تمر عبر جهات حكومية".