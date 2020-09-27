الأعداد السابقة للصحيفة

ماكرون يغازل الشعب اللبناني ويشعل الصراع مع حزب الله: «طبقة فاسدة تحكمهم»

Time منذ 30 دقيقة
Views 1504
ماكرون يغازل الشعب اللبناني ويشعل الصراع مع حزب الله: «طبقة فاسدة تحكمهم»

باريس (صدى):
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية خروج حزب الله من سوريا وإنهاء التواجد العسكري على أراضيها، موضحًا أن السلطة الفرنسية لن تتوقف عن دعم لبنان.

وقال ماكرون إن هناك طبقة سياسية فاسدة استحوذت على السلطة في لبنان؛ لافتًا إلى أن القادة اللبنانيون لم يلتزموا بما تعهدوا به، مضيفًأ: "القوى اللبنانية خانت تعهداتها بتشكيل حكومة".

وتابع : "مسؤولون في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة البلد، وحزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي".

وأكد أنه سيتم تقديم مساعدات مباشرة للشعب اللبناني، قائلا: "مساعدتنا للشعب اللبناني لن تمر عبر جهات حكومية".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ايوالله زده ادبغه لين يخضر معيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياكثر الشايعات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسهلها بحوله وقوته لكل من يريد

أخر الأخبار

شاهد.. وزير الحج: سنطبق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة 
شاهد.. وزير الحج: سنطبق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة 
Time منذ 5 ثواني Views 1002
زواج شاب عربي من فتاة روسية بعد دخولها في الاسلام
زواج شاب عربي من فتاة روسية بعد دخولها في الاسلام
Time منذ 30 دقيقة Views 383
ماكرون يغازل الشعب اللبناني ويشعل الصراع مع حزب الله: «طبقة فاسدة تحكمهم»
ماكرون يغازل الشعب اللبناني ويشعل الصراع مع حزب الله: «طبقة فاسدة تحكمهم»
Time منذ 30 دقيقة Views 1504
البر مافيه مزح
البر مافيه مزح
Time منذ 30 دقيقة Views 354
لا تفكر تضيع وقت مرة ثانية
لا تفكر تضيع وقت مرة ثانية
Time منذ 31 دقيقة Views 239
أحلام : ماسمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شئ جميل
أحلام : ماسمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شئ جميل
Time منذ 36 دقيقة Views 1457
الصحة تدعو لتفعيل خاصة «الوضع الحذر» عبر تطبيق «توكلنا»
الصحة تدعو لتفعيل خاصة «الوضع الحذر» عبر تطبيق «توكلنا»
Time منذ 40 دقيقة Views 1399
معاناة صيادين أملج والحل ..؟
معاناة صيادين أملج والحل ..؟
Time منذ 49 دقيقة Views 231
2000 ريال غرامة لعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية
2000 ريال غرامة لعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية
Time منذ ساعة Views 1534
عضو شورى: «طلب رقم فتاة أمر لا يتطلب التشهير» (فيديو)
عضو شورى: «طلب رقم فتاة أمر لا يتطلب التشهير» (فيديو)
Time منذ ساعة Views 2355