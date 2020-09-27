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شاهد.. وزير الحج: «تصريح زيارة الحرم المكي بدون مقابل مالي»

Time منذ ساعة
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شاهد.. وزير الحج: «تصريح زيارة الحرم المكي بدون مقابل مالي»

نايف السالم (صدى):
أعلن وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأحد، إن تصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي .

وكشف المزيد من التفاصيل عن العمرة في إطار الأزمة الجارية، موضحًا أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة .

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "12 فوجاً من المعتمرين كل 24 ساعة بعد السماح بعودة العمرة، ويقسم المعتمرون إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم".

ولفت إلى أن خطة عودة المناسك تعتمد بشكل كبير على التقنية من خلال تطبيق اعتمرنا.

وأكد على أن وزارة الصحة هي من تحدد الدول المسموح بقدوم مواطنيها لأداء العمرة.

وأضاف: "وضعنا لحجاج الخارج مسار خاص لهم لتسهيل قدومهم وعودتهم"، موضحًا أنه من مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر.

وشدد على أن القيادة وجهت بتجنيد الطاقات كافة لأداء العمرة في ظروف وأجواء صحية.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه ايوالله زده ادبغه لين يخضر معيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياكثر الشايعات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسهلها بحوله وقوته لكل من يريد

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