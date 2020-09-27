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القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو

Time منذ 12 دقيقة
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القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك منه وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ".

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والرجال بالنساء 🥺
الداهيه
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلبي على دينك
يمنعون زعيقون
حتى العشتو منعوهم
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لأبو عمر،ونتمى لك كل خير..
الداهيه
على كل حال انا ضد الهمجيه ..يعني شف لك مسمار وفقع الكفرات ان كان متعدي على موقفك..

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