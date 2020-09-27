الأندية المنافسة في آسيا تُعبر عن ضعفها بدون البطل

ماجد محمد (صدى):
أقصى نادي برسبوليس الإيراني، نادي السد القطري من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما تغلّب عليه اليوم الأحد، بهدف دون رد في ثمن نهائي البطولة.
وتُعد هذه المباراة، أول إشارة إلى أن البطولة القارية أصبحت ضعيفة بعد إقصاء نادي الهلال من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ إذ أن هذا النادي هو الذي تغلّب عليه الهلال برباعية نظيفة خلال موسم 2019.
وكان "حامل اللقب" قد أقصى النادي الإيراني من الدور نصف النهائي بأربعة أهداف نظيفة، أحرزها عمر خربين ويحيى الشهراني، كما أقصى السد القطري كذلك في نفس الموسم.
ويلعب نادي النصر اليوم الاثنين أمام التعاون لتحديد المتأهل إلى الدور المقبل، إلى جانب الأهلي وباختاكور وبرسبوليس.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان قد استبعد نادي الهلال من البطولة القارية على خلفية إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وعدم تمكنه من توفير 13 لاعبًا في المباراة الأخيرة له بدور المجموعات.
وانتقد محللون رياضيون، قرار الاتحاد الآسيوي وعدم اتخاذهم قرارات استثنائية نظرًا للظروف القهرية التي يمر بها الهلال "حامل اللقب"، كما هو مُتاح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.