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محترف الشباب ينتقل إلى عجمان الإماراتي على سبيل الإعارة

Time منذ ساعة
Views 1729
محترف الشباب ينتقل إلى عجمان الإماراتي على سبيل الإعارة

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم الأحد، عن إعارة المحترف الغامبي أبو بكر ستيف تراولي إلى نادي عجمان الإماراتي.

وقالت إدارة نادي الشباب إنه تم الاتفاق على إعارة الغامبي لمدة موسم رياضي واحد.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والرجال بالنساء 🥺
الداهيه
اللهم يا مقلب القلوب ... ثبت قلبي على دينك
يمنعون زعيقون
حتى العشتو منعوهم
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لأبو عمر،ونتمى لك كل خير..
الداهيه
على كل حال انا ضد الهمجيه ..يعني شف لك مسمار وفقع الكفرات ان كان متعدي على موقفك..

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