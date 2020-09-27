سيرجي روبيرتو يهاجم برشلونة بسبب رحيل سواريز بطريقة غير لائقة

وكالات (صدى):
هاجم سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، إدارة النادي الكتالوني بعد رحيل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز بطريقة غير لائقة.
وقال سيرجي روبيرتو في تصريحات صحفية: لا أعلم كيف سارت المحادثات بينه وبين النادي، ولكن الصحيح أنه كان يمكن إخباره بعدم الحاجة لخدماته قبلها بوقت أطول وليس بمكالمة هاتفية، ومن المحزن أنه ليس من الممكن أن يودع الجماهير.
وغادر سواريز البالغ من العمر 32 عاما من برشلونة لأتلتيكو مدريد، بعدما أبلغه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان أنه خارج خططه للموسم الحالي، دون أن يودع الجماهير.