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سيرجي روبيرتو يهاجم برشلونة بسبب رحيل سواريز بطريقة غير لائقة

Time منذ ساعتين
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سيرجي روبيرتو يهاجم برشلونة بسبب رحيل سواريز بطريقة غير لائقة

وكالات (صدى):
هاجم سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، إدارة النادي الكتالوني بعد رحيل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز بطريقة غير لائقة.

وقال سيرجي روبيرتو في تصريحات صحفية: لا أعلم كيف سارت المحادثات بينه وبين النادي، ولكن الصحيح أنه كان يمكن إخباره بعدم الحاجة لخدماته قبلها بوقت أطول وليس بمكالمة هاتفية، ومن المحزن أنه ليس من الممكن أن يودع الجماهير.

وغادر سواريز البالغ من العمر 32 عاما من برشلونة لأتلتيكو مدريد، بعدما أبلغه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان أنه خارج خططه للموسم الحالي، دون أن يودع الجماهير.

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أحدث التعليقات

GsT👻
حاقد ومريض نفسي
ابن حزم
الله يشفيها و يشفي جميع مرضى المسلمين
GsT👻
كثرة الجرائم للبنات وتعرضهن للموت هو بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر في الحياة فأنا من هذا المنبر أنصح وانبه كل فتاة تخاف على نفسها أن تحمل سلاح نعم سلاح ويفضل ناري لكي تدافع عن نفسها ففي هذا الزمن كثروا المختلين عقلياً والسبب يرجع لتشبع عقولهم بفكر الإجرام وتعنيف النساء من التويتر والعالم القذر وهم يقلدونهم وقيس على ذلك نقص الوازع الديني لديهم وعدم الخوف من الله عزوجل، رحم الله كل روح بريئة قتلت بظلم وعدوان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو وليد
خل ايران وقردوغان يفيدكم
GsT👻
المستفيد الأول والأخير هو الأجنبي فقط 🤷‍♂️💔

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