فيروس جديد يسرق كلمات المرور من 226 تطبيق

وكالات (صدى):
اكتشف باحثون برنامجاً ضاراً لديه القدرة على سرقة كلمات المرور من 226 تطبيق من هواتف أندرويد.
وأطلق باحثون من ThreatFabric تسمية Alien على الفيروس، وهو ليس برنامج خبيث جديد بالكامل، ولكنه إصدار أكثر تقدماً من برنامج ضار سابق يسمى Cerberus.
ويذكر أنه إذا أصاب الفيروس هاتفاً ذكياً يعمل بنظام أندرويد فيمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات الخطيرة، بما في ذلك عمليات تسجيل دخول مزيفة، وجمع كلمات المرور، ومنح المتسللين إمكانية الوصول إلى الجهاز.
ووأوضح الباحثون أن هناك 226 تطبيق مستهدف على هواتف أندرويد، بما في ذلك تويتر وإنستغرام وسناب تشات، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المصرفية. ولسوء الحظ لا يزال من غير الواضح بعد كيف يمكن للبرنامج الضار إصابة الهواتف الذكية.