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متحدث الصحة يحسم الجدل حول حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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متحدث الصحة يحسم الجدل حول حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا

علي القحطاني (صدى):
حسم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الجدل حول حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار العبدالعالي إلى أن الموجة الثانية تعني أن تكون منحنيات الوباء في وضع مستقر وشديد الانخفاض ثم تعود للارتفاع مرة أخرى إلى مستويات عالية جداً.

وأبان أن حدوث مثل هذه الموجات يرجع إما إلى إهمال أفراد المجتمع للاحترازات الوقائية، وإما إلى تحوّر أو طفرة في الفيروس تؤدي إلى تغيّر العدوى أو طريقة الانتشار.

وتابع العبدالعالي أنه لم تُسجّل حتى الآن على المستوى العالمي أي تحوّرات في أنماط الفيروس تؤدي إلى حدوث موجات انتشار ثانية.

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أحدث التعليقات

GsT👻
حاقد ومريض نفسي
ابن حزم
الله يشفيها و يشفي جميع مرضى المسلمين
GsT👻
كثرة الجرائم للبنات وتعرضهن للموت هو بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر في الحياة فأنا من هذا المنبر أنصح وانبه كل فتاة تخاف على نفسها أن تحمل سلاح نعم سلاح ويفضل ناري لكي تدافع عن نفسها ففي هذا الزمن كثروا المختلين عقلياً والسبب يرجع لتشبع عقولهم بفكر الإجرام وتعنيف النساء من التويتر والعالم القذر وهم يقلدونهم وقيس على ذلك نقص الوازع الديني لديهم وعدم الخوف من الله عزوجل، رحم الله كل روح بريئة قتلت بظلم وعدوان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو وليد
خل ايران وقردوغان يفيدكم
GsT👻
المستفيد الأول والأخير هو الأجنبي فقط 🤷‍♂️💔

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