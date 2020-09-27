الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الحج يوضح بدائل تطبيق " اعتمرنا ".. ويؤكد: سنطبق الشروط على الفنادق

Time منذ ساعة
Views 1607
وزير الحج يوضح بدائل تطبيق " اعتمرنا ".. ويؤكد: سنطبق الشروط على الفنادق

مكة المكرمة (صدى):
قال وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن، إنه سيتم تطبيق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة، لافتا إلى بدائل تطبيق " اعتمرنا " وهي الويب سايت والإنترنت ".

وأضاف بنتن خلال حواره عبر برنامج " الراصد ":"  نساعد المعتمر على اختيار الفنادق المهيئة وسنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقاً ".

ولفت بنتن إلى أن خطة عودة المناسك تعتمد على التقنية من خلال تطبيق اعتمرنا الذي تم طرحه للراغبين في أداء العمرة بداية من اليوم حيث يمكًن التطبيق الراغبين في أداء العمرة من حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 هـ كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

وتابع أنه سيتم السماح لــ 12 فوجًا من المعتمرين كل 24 ساعة بأداء العمرة بعد السماح بعودتها حيث سيتم تقسيم المعتمرين إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم، مبينا أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى من 18 إلى 65 عامًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اااالف مبروك للعالمي وعشاقه هاردلك لسكري القصيم
ابوسامي
حسبي الله عليك انت ولي على شاكلتك قال ماتصل الى التشهير بقعاء تصوعك
دكتور رايق بن فايق
لابد من عقاب المتحرش فورا والا سوف نصبح في غابة لاقانون ولا نظام وينتشر الانتقام بين الأفراد وأخذ الحقوق باليد وهذا خطأ كبير إذا كان كلام هذا الشورى صحيح
علي هادي
الا اليوم مانزلي الدعم
دآنـــــــہہ
ههههههههههههههههههههه امين 😂

أخر الأخبار

تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض 
تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض 
Time منذ 5 دقائق Views 1267
أم العروس دمها خفيف
أم العروس دمها خفيف
Time منذ 7 دقائق Views 185
ملخص ما قدمه محمد الدعيع في مباراة السعودية وايران عام 1997 م
ملخص ما قدمه محمد الدعيع في مباراة السعودية وايران عام 1997 م
Time منذ 8 دقائق Views 144
أفعى تبتلع غزال بالكامل
أفعى تبتلع غزال بالكامل
Time منذ 9 دقائق Views 159
حمدالله يقود النصر إلى دور الـ 8 من «أبطال آسيا» (فيديو)
حمدالله يقود النصر إلى دور الـ 8 من «أبطال آسيا» (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1584
حقيقة استرداد الملك عبدالعزيز للرياض بعمر الـ17
حقيقة استرداد الملك عبدالعزيز للرياض بعمر الـ17
Time منذ 18 دقيقة Views 1372
اندلاع حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل " فران "
اندلاع حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل " فران "
Time منذ 27 دقيقة Views 1456
"التعليم" توضح الضوابط الخاصة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص
"التعليم" توضح الضوابط الخاصة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص
Time منذ 34 دقيقة Views 1556
شروط طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين على وظائف دائمة
شروط طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين على وظائف دائمة
Time منذ 44 دقيقة Views 1518
إعفاء المستثمرين من سداد الـ25 % من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية
إعفاء المستثمرين من سداد الـ25 % من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية
Time منذ 50 دقيقة Views 1561