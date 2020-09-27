مسؤول إيراني: تدخلنا في العراق وسوريا للحصول على أموالهم

طهران (صدى):
أكد اللواء يحي رحيم صفوي المساعد والمستشار العسكري للمرشد الإيراني على خامنئي، بأن تدخل بلاده في دول بالمنطقة لم تكن مجانية ولكن للحصول على الأموال خاصة من العراق وسوريا، كما اعترف بأنه سلموا لهم بترول هذة الدول مقابل سبائك ذهبية جلبوها بالطائرات.
وتابع صفوي في كلمة له، اليوم الأحد، بأنه "في كل مرة تساعد بلاده العراق، تحصل على المال بالدولارات، مضيفا بأنهم وقعوا عقود مع السوريين وسيحصلون على أشياء بالمقابل، معتبرا أن الروس يستفيدون من سوريا أكثر مما تستفيد إيران بحسب لوكالة "مهر" الإيرانية.
وقال أيضاً "نحن نساعد كل بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكننا نقبض الأموال مقابل ذلك"، مضيفا أن "الفنزويليين شيوعيون لكنهم وقفوا في وجه الولايات المتحدة، ولذا نحن نساعدهم أيضا، وأعطيناهم البنزين واستلمنا مقابله سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة لكي لا تحدث مشكلة".