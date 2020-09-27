الأعداد السابقة للصحيفة

مسؤول إيراني: تدخلنا في العراق وسوريا للحصول على أموالهم

Time منذ ساعة
Views 1709
مسؤول إيراني: تدخلنا في العراق وسوريا للحصول على أموالهم

طهران (صدى):
أكد اللواء يحي رحيم صفوي المساعد والمستشار العسكري للمرشد الإيراني على خامنئي، بأن تدخل بلاده في دول بالمنطقة لم تكن مجانية ولكن للحصول على الأموال خاصة من العراق وسوريا، كما اعترف بأنه سلموا لهم بترول هذة الدول مقابل سبائك ذهبية جلبوها بالطائرات.

وتابع صفوي في كلمة له، اليوم الأحد، بأنه "في كل مرة تساعد بلاده العراق، تحصل على المال بالدولارات، مضيفا بأنهم وقعوا عقود مع السوريين وسيحصلون على أشياء بالمقابل، معتبرا أن الروس يستفيدون من سوريا أكثر مما تستفيد إيران بحسب لوكالة "مهر" الإيرانية.

وقال أيضاً "نحن نساعد كل بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكننا نقبض الأموال مقابل ذلك"، مضيفا أن "الفنزويليين شيوعيون لكنهم وقفوا في وجه الولايات المتحدة، ولذا نحن نساعدهم أيضا، وأعطيناهم البنزين واستلمنا مقابله سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة لكي لا تحدث مشكلة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
حاقد ومريض نفسي
ابن حزم
الله يشفيها و يشفي جميع مرضى المسلمين
GsT👻
كثرة الجرائم للبنات وتعرضهن للموت هو بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر في الحياة فأنا من هذا المنبر أنصح وانبه كل فتاة تخاف على نفسها أن تحمل سلاح نعم سلاح ويفضل ناري لكي تدافع عن نفسها ففي هذا الزمن كثروا المختلين عقلياً والسبب يرجع لتشبع عقولهم بفكر الإجرام وتعنيف النساء من التويتر والعالم القذر وهم يقلدونهم وقيس على ذلك نقص الوازع الديني لديهم وعدم الخوف من الله عزوجل، رحم الله كل روح بريئة قتلت بظلم وعدوان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو وليد
خل ايران وقردوغان يفيدكم
GsT👻
المستفيد الأول والأخير هو الأجنبي فقط 🤷‍♂️💔

أخر الأخبار

شاهد..كيفية حساب المطلقة فترة عدتها
شاهد..كيفية حساب المطلقة فترة عدتها
Time منذ 8 دقائق Views 1215
رجل يهاجم مواطنًا بساطور أثناء خروجه من زفاف شقيقه بجدة 
رجل يهاجم مواطنًا بساطور أثناء خروجه من زفاف شقيقه بجدة 
Time منذ 28 دقيقة Views 1534
تاكسي متعوب عليه
تاكسي متعوب عليه
Time منذ 30 دقيقة Views 267
الله سلمه
الله سلمه
Time منذ 30 دقيقة Views 247
شرطية تهاجم مصور
شرطية تهاجم مصور
Time منذ 31 دقيقة Views 225
حساب المواطن يوضح البيانات المطلوب تحديثها حال كنت غير مؤهل
حساب المواطن يوضح البيانات المطلوب تحديثها حال كنت غير مؤهل
Time منذ 39 دقيقة Views 1489
اختيار 3 حكام سابقين لخلافة "التويجري" بعد ارتكابه خطأ
اختيار 3 حكام سابقين لخلافة "التويجري" بعد ارتكابه خطأ
Time منذ 43 دقيقة Views 1638
شاهد.. بدر خلف يتشبه بالنساء مجددًا
شاهد.. بدر خلف يتشبه بالنساء مجددًا
Time منذ 47 دقيقة Views 414
فيروس جديد يسرق كلمات المرور من 226 تطبيق
فيروس جديد يسرق كلمات المرور من 226 تطبيق
Time منذ 53 دقيقة Views 1580
رجل يضرب زوجته بعد ان فقدت ابنها
رجل يضرب زوجته بعد ان فقدت ابنها
Time منذ ساعة Views 475