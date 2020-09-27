زيت الزيتون ومكونان آخران من مطبخك لتقضي على هيشان شعرك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية، بأن الزيوت الطبيعية قد تساعد في ترطيب فروة الرأس، ويمنع الهيشان، ومن بينها زيت الزيتون يحسن من جودة الشعر ويجعل ملمسه ناعما وسلسا، ويمكن لك أن تحافظ على شعرك ومنع خصلاتك من التلف ببعض الطرق الطبيعية من مطبخك.
وتابع الخبراء بأنه بإضافة زيت الزيتون والبيض، يعمل على تحفيز بصيلات الشعر وتغذي الشعر الجاف والتالف بعمق لتمنحك شعرًا صحيًا وقويًا، ولتنفيذ هذة الطريقة يتم إتباع الآتي ،2 بيضة كاملة للشعر العادي، 2 بياض بيض للشعر الدهني، 2 صفار بيض للشعر الجاف و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ويتم استعماله بخلط المقادير ووضعها على الشعر لـ20 دقيقة ثم غسله بالشامبو المرطب.
وأضاف الخبراء طريقة ثانية، للحفاظ على الشعر، زيت الزيتون والموز، وذلك من خلال موزة ناضجة مع ملعقة زيت كبيرة، ثم يوضع على فروة الرأس وعلى طول الشعر، لمدة 20 دقيقة ثم يغسل ويتبع بالبلسم، ثم يترك ليجف في الهواء