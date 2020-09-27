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زيت الزيتون ومكونان آخران من مطبخك لتقضي على هيشان شعرك

Time منذ 12 دقيقة
Views 1254
زيت الزيتون ومكونان آخران من مطبخك لتقضي على هيشان شعرك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية، بأن الزيوت الطبيعية قد تساعد في ترطيب فروة الرأس، ويمنع الهيشان، ومن بينها زيت الزيتون يحسن من جودة الشعر ويجعل ملمسه ناعما وسلسا، ويمكن لك أن تحافظ على شعرك ومنع خصلاتك من التلف ببعض الطرق الطبيعية من مطبخك.

وتابع الخبراء بأنه بإضافة زيت الزيتون والبيض، يعمل على تحفيز بصيلات الشعر وتغذي الشعر الجاف والتالف بعمق لتمنحك شعرًا صحيًا وقويًا، ولتنفيذ هذة الطريقة يتم إتباع الآتي ،2 بيضة كاملة للشعر العادي، 2 بياض بيض للشعر الدهني، 2 صفار بيض للشعر الجاف و2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ويتم استعماله بخلط المقادير ووضعها على الشعر لـ20 دقيقة ثم غسله بالشامبو المرطب.

وأضاف الخبراء طريقة ثانية، للحفاظ على الشعر، زيت الزيتون والموز، وذلك من خلال موزة ناضجة مع ملعقة زيت كبيرة، ثم يوضع على فروة الرأس وعلى طول الشعر، لمدة 20 دقيقة ثم يغسل ويتبع بالبلسم، ثم يترك ليجف في الهواء

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الاناث صار لهن لسان 😂😂😂
GsT👻
وراكم زعلانين ومكبرين الموضوع تراه شيء تافه وهذولا مراهقات ومانقول إلا الله يهديهم ويصلحهم، فيه بنات اخسس من ذولا بمليون مرررة ويسون حاجات اخسس من كذا😅💔
الداهيه
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
عبدالله الناصر / حائل
الدعيع ليس من ابناء الهلال حتى تقول ولائي مطلق كنت تنوي الانتقال للنصر وخطفوك الزعقاء في الظلام كحال بشار عبدالله انت كنت تاكلها بنصف درزن وسامي يركض يسنتر ونقول لكم اساطير والهلال رجع بالطائره وهذه حقيقه لاتقبل الجدليه كيف رجع الهلال بالباص الشبك مغلق ترفع عن الانفلات والهذيان اقرا تصريح ابو 2 حيال الاهلي وجوميز وكلمة الضفادع حينها كنت ابكم انت وغيرك من المطبلين الاشقياء
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالعكس رجعتو وقلوبكم هناك مشغوله بآنديه ثانية مع الاسف وتظلم وهو خطآادراي منكم قبل المرض المرض عارفين قدر وربي يشفيكم وكل مريض ياارب ويزيل الغمه والوباء عن الآمه لكن مو تحطون اللوم على غيركم وتنتقصون منهم

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