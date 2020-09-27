وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بمحافظة جدة، تحت مسمى وظيفي "مُنسق التدريب" .
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد الموافق 2020/09/27م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا .