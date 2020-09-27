غوميز: نغادر مع شعورنا بالظلم لكننا سنعود أقوى

ماجد محمد (صدى):
أكد الفرنسي بافتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، أن الفريق ليس لديه ما يخجل منه، مشيرًا إلى أنه غادروا بطولة دوري أبطال آسيا شاعرين بالظلم من هذا القرار.
وقال بافتيمبي غوميز في تصريح له: "يوم نبكي ويوم نضحك، لكن في هذا الوضع الاستثنائي ليس لدينا ما نخجل منه. فيروس كورونا فقط كان قادرًا على إيقافنا في رحلتنا الرائعة. نغادر مع شعورنا بالظلم، نحن نغادر لكننا سنعود أقوى " .
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد استبعد نادي الهلال من البطولة القارية على خلفية إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وعدم تمكنه من توفير 13 لاعبًا في المباراة الأخيرة له بدور المجموعات.
وانتقد محللون رياضيون، قرارا الاتحاد الآسيوي وعدم اتخاذهم قرارات استثنائية نظرًا للظروف القهرية التي يمر بها الهلال "حامل اللقب"، كما هو مُتاح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.