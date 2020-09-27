بالفيديو.. خطوات معرفة أفضل وقت للذهاب إلى العمل عبر «خرائط جوجل»

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو، كيفية استخدام إحدى خدمات تطبيق "خرائط جوجل" والتي تُمكن المستخدمين من معرفة أوقات الزحام.
وأوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن التطبيق يُساعد الشخص في معرفة أفضل أوقات الذهاب إلى العمل والعودة منه وتجنب الزحام.
وأشار إلى أن التطبيق يُتيح كذلك خدمة تحديد مكان وقوف السيارة في المواقف العامة .
وأفاد بأن الخطوات تتمثل في: الضغط على اسمك في أعلى التطبيق ثم الإعدادات ثم الرحلات اليومية ويتم تحديد موقع منزلك، ومن ثم تحديد مكان عملك عل الخريطة، ثم تحديد أوقات التنقل ثم الضغط على تم، والتأكد من فتح الإشعارات.