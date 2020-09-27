الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. خطوات معرفة أفضل وقت للذهاب إلى العمل عبر «خرائط جوجل»

Time منذ 51 دقيقة
Views 1488
بالفيديو.. خطوات معرفة أفضل وقت للذهاب إلى العمل عبر «خرائط جوجل»

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو، كيفية استخدام إحدى خدمات تطبيق "خرائط جوجل" والتي تُمكن المستخدمين من معرفة أوقات الزحام.

وأوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن التطبيق يُساعد الشخص في معرفة أفضل أوقات الذهاب إلى العمل والعودة منه وتجنب الزحام.

وأشار إلى أن التطبيق يُتيح كذلك خدمة تحديد مكان وقوف السيارة في المواقف العامة .

وأفاد بأن الخطوات تتمثل في: الضغط على اسمك في أعلى التطبيق ثم الإعدادات ثم الرحلات اليومية ويتم تحديد موقع منزلك، ومن ثم تحديد مكان عملك عل الخريطة، ثم تحديد أوقات التنقل ثم الضغط على تم، والتأكد من فتح الإشعارات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الاناث صار لهن لسان 😂😂😂
GsT👻
وراكم زعلانين ومكبرين الموضوع تراه شيء تافه وهذولا مراهقات ومانقول إلا الله يهديهم ويصلحهم، فيه بنات اخسس من ذولا بمليون مرررة ويسون حاجات اخسس من كذا😅💔
الداهيه
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
عبدالله الناصر / حائل
الدعيع ليس من ابناء الهلال حتى تقول ولائي مطلق كنت تنوي الانتقال للنصر وخطفوك الزعقاء في الظلام كحال بشار عبدالله انت كنت تاكلها بنصف درزن وسامي يركض يسنتر ونقول لكم اساطير والهلال رجع بالطائره وهذه حقيقه لاتقبل الجدليه كيف رجع الهلال بالباص الشبك مغلق ترفع عن الانفلات والهذيان اقرا تصريح ابو 2 حيال الاهلي وجوميز وكلمة الضفادع حينها كنت ابكم انت وغيرك من المطبلين الاشقياء
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالعكس رجعتو وقلوبكم هناك مشغوله بآنديه ثانية مع الاسف وتظلم وهو خطآادراي منكم قبل المرض المرض عارفين قدر وربي يشفيكم وكل مريض ياارب ويزيل الغمه والوباء عن الآمه لكن مو تحطون اللوم على غيركم وتنتقصون منهم

أخر الأخبار

غوميز: نغادر مع شعورنا بالظلم لكننا سنعود أقوى
غوميز: نغادر مع شعورنا بالظلم لكننا سنعود أقوى
Time منذ دقيقة Views 1058
ابنة مدير الضمان الاجتماعي بأضم ترقد في العناية الفائقة
ابنة مدير الضمان الاجتماعي بأضم ترقد في العناية الفائقة
Time منذ 6 دقائق Views 1096
زيت الزيتون ومكونان آخران من مطبخك لتقضي على هيشان شعرك
زيت الزيتون ومكونان آخران من مطبخك لتقضي على هيشان شعرك
Time منذ 12 دقيقة Views 1250
شاب يرمي بنفسه امام سيارة
شاب يرمي بنفسه امام سيارة
Time منذ 18 دقيقة Views 221
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 19 دقيقة Views 196
وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
Time منذ 20 دقيقة Views 1332
بالفيديو.. متحدث الداخلية: جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر «أبشر»
بالفيديو.. متحدث الداخلية: جميع تصاريح السفر الدولي للفئات المستثناة تكون عبر «أبشر»
Time منذ 26 دقيقة Views 1330
رجل يعجز عن ممارسة الرذيلة مع «مدلكة» فقتلها
رجل يعجز عن ممارسة الرذيلة مع «مدلكة» فقتلها
Time منذ 33 دقيقة Views 405
الراجحي يطرح وظيفة شاغرة للعمل بمجال التجارة الإلكترونية
الراجحي يطرح وظيفة شاغرة للعمل بمجال التجارة الإلكترونية
Time منذ 45 دقيقة Views 1446
عمليات التجميل للنساء غير في الصين !
عمليات التجميل للنساء غير في الصين !
Time منذ 51 دقيقة Views 360