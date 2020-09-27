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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 600 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 317,005 حالة، فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة؛ حيث بلغ عدد الوفيات 4683 حالة.

وأوضح ‏متحدث الصحة: " البحوث مستمرة حول مناعة المتعافي ممن يُصاب بفيروس كورونا ..استمروا بالاجراءات الوقائية "؛ مضيفًا: " نبشركم.. مقبلون على تراجع كبير في الإصابات اليومية والحرجة والوفيات " .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الاناث صار لهن لسان 😂😂😂
GsT👻
وراكم زعلانين ومكبرين الموضوع تراه شيء تافه وهذولا مراهقات ومانقول إلا الله يهديهم ويصلحهم، فيه بنات اخسس من ذولا بمليون مرررة ويسون حاجات اخسس من كذا😅💔
الداهيه
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
عبدالله الناصر / حائل
الدعيع ليس من ابناء الهلال حتى تقول ولائي مطلق كنت تنوي الانتقال للنصر وخطفوك الزعقاء في الظلام كحال بشار عبدالله انت كنت تاكلها بنصف درزن وسامي يركض يسنتر ونقول لكم اساطير والهلال رجع بالطائره وهذه حقيقه لاتقبل الجدليه كيف رجع الهلال بالباص الشبك مغلق ترفع عن الانفلات والهذيان اقرا تصريح ابو 2 حيال الاهلي وجوميز وكلمة الضفادع حينها كنت ابكم انت وغيرك من المطبلين الاشقياء
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالعكس رجعتو وقلوبكم هناك مشغوله بآنديه ثانية مع الاسف وتظلم وهو خطآادراي منكم قبل المرض المرض عارفين قدر وربي يشفيكم وكل مريض ياارب ويزيل الغمه والوباء عن الآمه لكن مو تحطون اللوم على غيركم وتنتقصون منهم

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