الخطوط القطرية: تكبدنا 7 مليارات ريال خسائر في السنة المالية المنتهية

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تكبدها خسائر قادحة بلغت 7 ملبارات ريال.
وأوضحت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأحد، عن تلقيها دعما بقيمة 7.3 مليار ريال (1.95 مليار دولار) من حكومة قطر بعد أن خسرت 7 مليارات ريال على مدار السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار.
وكانت شركة الطيران أعلنت في مارس آذار أنها ستسعى للحصول على دعم من الدولة بعد أن أضرت أزمة فيروس كورونا بقطاع السفر العالمي، لكنها لم تكشف من قبل عن حجم التمويل، حيث قدمت الحكومة القطرية الدعم للخطوط القطرية بعد مارس آذار عندما تجاوزت خسائرها السنوية 50% من رأس المال، بحسب البيان المالي السنوي للمجموعة.