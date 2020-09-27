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تحت رعاية خادم الحرمين.. المؤتمر العالمي الأول للموهبة يفتتح في 8 نوفمبر المقبل

Time منذ ساعة
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تحت رعاية خادم الحرمين.. المؤتمر العالمي الأول للموهبة يفتتح في 8 نوفمبر المقبل

الرياض (صدى):
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، يفتتح نيابة عنه – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ضمن الفعاليات المصاحبة لقمة العشرين، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2020، وتقرر أن يعقد كل عامين.

وأوضح معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي "موهبة"، أن المؤتمر رسالة من المملكة العربية السعودية للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة".

وبين أن المؤتمر يستشرف مستقبل الواقع الافتراضي وأثره على التنمية البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية.

وأكد أن هذا المؤتمر سيكون منصة عالمية للتواصل الافتراضي، تجمع المختصين والمهتمين والقادة وصانعي السياسات، لدعم وتمكين الشباب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وسيتم استقطاب متحدثين عالميين ومحليين للتحدث بالمؤتمر، كما سيتم إعلان العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية في رعاية الموهوبين"، مشيرًا إلى أنه سيقدم من خلاله مسيرة المملكة خلال عشرين عامًا من رعاية الموهوبين، بوصفها نموذجًا للتجارب الرائدة على مستوى العالم من خلال موهبة.

وسيتناول المؤتمر عدة محاور، أبرزها: رعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، وموهبة.. مسيرة عشرين عاماً، وتأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، ومستقبل العلوم والتقنية ورعاية الموهوبين والمبدعين في ظل الواقع الافتراضي، والعالم الافتراضي في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، وأبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، والاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين وتأثيراته على المجتمعات، والتبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم.

وستقدم المملكة على منصة المؤتمر نماذج ناجحة عالمية من أبنائها الموهوبين طلاب وطالبات موهبة، الذين قررت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن يتولوا إدارة جلسات النقاش التي سيشارك فيها أسماء عالمية وعلمية بارزة في مختلف المجالات، التي ستتحدث إلى العالم في مجال استشراف العلوم، والواقع الافتراضي، والذكاء الصناعي والتعامل مع التحديات الدولية وتحقيق الاستدامة التنموية.

يأتي هذا المؤتمر الذي وجه المقام السامي بإقامته كل عامين انطلاقًا من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع منذ تأسيسها قبل 20 عامًا، ويقدم بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلي والمحاضرات عن بُعد، ضمن فعاليات قمة العشرين، وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة، وافتراضيًا بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية.

يذكر أن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تعد المؤسسة الأولى عربياً في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، حيث نجحت في اكتشاف ورعاية أكثر من 161 ألف طالب وطالبة من الموهوبين من طلبة السعودية، وتوسعت في عملها في مختلف الدول، وسجلت نجاحات دولية توجت بتحقيق 378 فوزًا دوليًا نوعيًا في مسابقات علمية أصيلة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الاناث صار لهن لسان 😂😂😂
GsT👻
وراكم زعلانين ومكبرين الموضوع تراه شيء تافه وهذولا مراهقات ومانقول إلا الله يهديهم ويصلحهم، فيه بنات اخسس من ذولا بمليون مرررة ويسون حاجات اخسس من كذا😅💔
الداهيه
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
عبدالله الناصر / حائل
الدعيع ليس من ابناء الهلال حتى تقول ولائي مطلق كنت تنوي الانتقال للنصر وخطفوك الزعقاء في الظلام كحال بشار عبدالله انت كنت تاكلها بنصف درزن وسامي يركض يسنتر ونقول لكم اساطير والهلال رجع بالطائره وهذه حقيقه لاتقبل الجدليه كيف رجع الهلال بالباص الشبك مغلق ترفع عن الانفلات والهذيان اقرا تصريح ابو 2 حيال الاهلي وجوميز وكلمة الضفادع حينها كنت ابكم انت وغيرك من المطبلين الاشقياء
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالعكس رجعتو وقلوبكم هناك مشغوله بآنديه ثانية مع الاسف وتظلم وهو خطآادراي منكم قبل المرض المرض عارفين قدر وربي يشفيكم وكل مريض ياارب ويزيل الغمه والوباء عن الآمه لكن مو تحطون اللوم على غيركم وتنتقصون منهم

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