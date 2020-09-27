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بالفيديو.. وزير الحج: شرط واحد لأداء العمرة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. وزير الحج: شرط واحد لأداء العمرة

نايف السالم (صدى):
قال وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بأن هناك ضوابط سيتم تطبيقها في موسم العمرة وذلك بعد السماح باستئناف العمرة والزيارة تدريجيا.

وأوضح الوزير بان من بين هذة الضوابط بإنه لا يمكن لأي شخص دخول الحرم المكي دون تطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة باستخدام تطبيق اعتمرنا وتقديم ما يثبت خلوه من فيروس كورونا، لافتا، إلى أن وزارة الصحة سوف تحدد الدول التي يسمح لمواطنها بأداء هذه الشعيرة وستحدد قائمة بالدول التي لا يمكن استقبال مواطنيها في المملكة بسبب تفشي الجائحة في هذه الدول.

وتابع الوزير بأنه في حال اكتشاف حالات كورونا بين المعتمرين فإن آلية التبليغ تستغرق أقل من دقيقة واحدة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الاناث صار لهن لسان 😂😂😂
GsT👻
وراكم زعلانين ومكبرين الموضوع تراه شيء تافه وهذولا مراهقات ومانقول إلا الله يهديهم ويصلحهم، فيه بنات اخسس من ذولا بمليون مرررة ويسون حاجات اخسس من كذا😅💔
الداهيه
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
عبدالله الناصر / حائل
الدعيع ليس من ابناء الهلال حتى تقول ولائي مطلق كنت تنوي الانتقال للنصر وخطفوك الزعقاء في الظلام كحال بشار عبدالله انت كنت تاكلها بنصف درزن وسامي يركض يسنتر ونقول لكم اساطير والهلال رجع بالطائره وهذه حقيقه لاتقبل الجدليه كيف رجع الهلال بالباص الشبك مغلق ترفع عن الانفلات والهذيان اقرا تصريح ابو 2 حيال الاهلي وجوميز وكلمة الضفادع حينها كنت ابكم انت وغيرك من المطبلين الاشقياء
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بالعكس رجعتو وقلوبكم هناك مشغوله بآنديه ثانية مع الاسف وتظلم وهو خطآادراي منكم قبل المرض المرض عارفين قدر وربي يشفيكم وكل مريض ياارب ويزيل الغمه والوباء عن الآمه لكن مو تحطون اللوم على غيركم وتنتقصون منهم

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