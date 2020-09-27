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السيسي: هناك دائمًا من يستغل المواقف الصعبة لتشكيك المصريين

Time منذ 59 دقيقة
Views 1427
السيسي: هناك دائمًا من يستغل المواقف الصعبة لتشكيك المصريين

القاهرة (صدى):
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الحكومة أنفقت ما يقارب من 380 مليار جنيه على القاهرة خلال السبع سنوات الماضية.

وقال السيسي خلال افتتاح مجمع لتكرير البترول محافظة القليوبية المصرية:"أجهزتنا والمعنيين في التخطيط العمراني مش منتبهين ومتخدين في الموقف والحياة والمشاكل اليومية التي تقابلهم، والرؤيا دائما إن يكون لينا تصور ويتم تنفيذه".

وحذر السيسي، من أن هناك من يستغل المواقف الصعبة من أجل تشكيك المصريين فى ما يتم تنفيذه على أنه على حسابهم وضدهم؛ مشيدًا بوعي المواطن المصري قائلا: "أنا دائما بقول لكم انا براهن على الناس، دلوقتي بقولكم انا بشكر الناس".

وأطلق الرئيس المصري تحذيرات من موجة كورونا ثانية قائلا: "الأعداد رجعت تزيد تانى فى دول أكثر تقدما بكتير لدرجة إن الأعداد فيها أكثر من 10 آلاف و15 ألف حالة يوميا"، وتابع: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ومصداقية كاملة ومفيش مجال للعبث في مثل هذه الأمور".

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أحدث التعليقات

ابوديالا
ذليتونا بحساب المواطن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجنن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجنن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الجمل صار نادر وغريب اكيد لأنه حلال والى والخفافيش والضفادع والكلاب تعرفونها صح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الجمل صار نادر وغريب اكيد لأنه حلال والى والخفافيش والضفادع والكلاب تعرفونها صح

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