وظيفة تقنية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية بمجال الشبكات والاتصالات، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي شبكات واتصالات).
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، إدارة شبكات المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، كفاءة في اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/02/10هـ الموافق 2020/09/27م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .