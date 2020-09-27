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وظيفة تقنية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

Time منذ 36 دقيقة
Views 1455
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وظيفة تقنية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية بمجال الشبكات والاتصالات، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي شبكات واتصالات).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، إدارة شبكات المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، كفاءة في اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/02/10هـ الموافق 2020/09/27م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابوديالا
ذليتونا بحساب المواطن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجنن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجنن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الجمل صار نادر وغريب اكيد لأنه حلال والى والخفافيش والضفادع والكلاب تعرفونها صح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الجمل صار نادر وغريب اكيد لأنه حلال والى والخفافيش والضفادع والكلاب تعرفونها صح

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