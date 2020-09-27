يوسف بلايلي يرفض العودة إلى الأهلي ويلجأ لـ«فيفا»

نواف السالم (صدى):
رفض اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، العودة إلى النادي الأهلي؛ حيث قرر التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل فسخ عقده؛ مستغلا عدم دفع آخر ثلاث رواتب له.
وذكرت تقارير صحافية، أن النادي الأهلي بدوره سيلقي باللوم على اللاعب بسبب عدم انضمامه للفريق؛ فيما سيصدر "فيفا" قراره بخصوص فسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب عدم دفع آخر ثلاث رواتب بحلول شهر ديسمبر كحد أقصى.
وأشارت إلى أن الأهلي اقترح على بلايلي أنه لكي يعود للفريق، عليه التنازل عن 2.2 مليون يورو (راتبه الأخير بالإضافة إلى الدفعة الثانية من مكافأة التوقيع) أو خفض راتبه بنسبه 50%، لكن اللاعب الجزائري رفض الأمر بشكل قاطع.