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أبها في عام 1406 هـ
منذ 6 دقائق
205
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أحدث التعليقات
احمد بن عبدالرحمن
الاخ....ليه انت والإعلام الرياضي عندنا شايل وحاط مع الهلال الرجل عبر عن رأيه لم يقصد فريق معين ليه رحتوا انه يقصد الزعيق يجب احترام الري الاخر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
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