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تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان

Time منذ 47 دقيقة
Views 1498
تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان

الرياض (صدى):
كشفت شركة "أرامكو" ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، عن تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان.

وقالت شركة "أرامكو"، أنه تم تصدير أربعين طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، كما تمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان لاستخدامها في محطات توليد الطاقة.

وأشارت إلى أنه تم احتجاز 30 طنًا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا ​​التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنًا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية.

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أحدث التعليقات

احمد بن عبدالرحمن
الاخ....ليه انت والإعلام الرياضي عندنا شايل وحاط مع الهلال الرجل عبر عن رأيه لم يقصد فريق معين ليه رحتوا انه يقصد الزعيق يجب احترام الري الاخر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك

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