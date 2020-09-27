تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان

الرياض (صدى):
كشفت شركة "أرامكو" ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، عن تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان.
وقالت شركة "أرامكو"، أنه تم تصدير أربعين طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، كما تمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان لاستخدامها في محطات توليد الطاقة.
وأشارت إلى أنه تم احتجاز 30 طنًا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنًا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية.