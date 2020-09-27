وظيفة شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال المشتريات والعقود، للعمل بالهيئة في مدينة الرياض، بمسمى (أخصائي المشتريات والعقود).
وأوضحت الهيئة، أن التخصصات المطلوبة: إدارة الأعمال، المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة العامة، سلاسل الإمداد؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
واشترطت الهيئة، أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة، وخبرة (6) سنوات بحد أدنى لدرجة البكالوريوس أو (4) سنوات لدرجة الماجستير، توفر خبرات مناسبة في مجال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، توفر خبرات مناسبة في استخدام نظام أوراكل للمشتريات والتعامل معه.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/02/10هـ الموافق 2020/09/27م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .