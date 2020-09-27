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3 خطوات اتبعها للحيلولة دون سرقة أو فقد هاتفك و6 خطوات لاسترداده في حال سرقته

Time منذ ساعة
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3 خطوات اتبعها للحيلولة دون سرقة أو فقد هاتفك و6 خطوات لاسترداده في حال سرقته

وكالات (صدى):
كشف بعض الخبراء الأمنيين، عن بعض الخطوات التي يمكن إتباعها في حالة فقد الهاتف أو سرقته، فور فقده.

وتابع الخبراء بأنه يجب عليك اتخاذ بعض الاحتياطاتك باكرًاما الذي يجب عليك فعله، أولا تعيين رمز مرور قوي وفريد، وهذا يعني الابتعاد عن اختيار كلمات أو أرقام، مثل: 1234 أو abcd أو 0000، وإذا كان هاتفك يحتوي على تقنية التعرف على الوجه أو ماسحٍ ضوئي لبصمات الأصابع، فتأكد من تشغيل أحدهما أو كليهما، حيث يضيفان طبقة أخرى من الأمان.

وأضاف الخبراء بأنه يجب تشغيل ميزة العثور على جهازي، في هاتفك، والخطوة الثالثة الإحتفاظ برقم IMEI الخاص بهاتفك، ولكن في حال فقده فيجب كخطوة اولى اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى هاتفك المفقود، تتبع مكان هاتفك جغرافيا، من خلال خاصية تشغيل البحث عن هاتفي، وفور فقدانه يمكنك استخدام هاتف آخر أو حاسوبك لتتبع الهاتف من خلال رابط icloud.com/find، وفي حال أندرويد فانتقل إلى رابط من هنـــــــا.

وتأتي الثلاث خطوات الأخيرة تسجيل الخروج من جميع حساباتك عن بُعد، مثل: الحسابات البنكية، والبريد الإلكتروني، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الحسابات التي تدخل إليها بشكل تلقائي عبر هاتفك، تغيير كلمات المرور لأي حسابات تم تسجيل الدخول إليها، ثم مراقبة جميع الحسابات بحثًا عن أي نشاط مشبوه بعد فقدِ هاتفك الذكي.

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أحدث التعليقات

احمد بن عبدالرحمن
الاخ....ليه انت والإعلام الرياضي عندنا شايل وحاط مع الهلال الرجل عبر عن رأيه لم يقصد فريق معين ليه رحتوا انه يقصد الزعيق يجب احترام الري الاخر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك

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