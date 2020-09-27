وظائف شاغرة في شركة بكة للاستشارات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بكة رائدة في مجال الاستشارات الإدارية والتعليم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف لذوي الخبرة ووظائف لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأضافت أنها تحتاج إلى: أخصائي تسويق (برنامج تمهير): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي تقنية المعلومات (برنامج تمهير): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
وقالت الشركة، أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير الموارد البشرية من هنــــــــــا .
2- أخصائي تسويق (برنامج تمهير) من هنـــــــــــا .
3- أخصائي تقنية المعلومات (برنامج تمهير) من هنــــــــــــــــا .