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«تويتر» يدشن ميزة جديدة لتحجيم نشر المحتوى السلبي

Time منذ 36 دقيقة
Views 1160
«تويتر» يدشن ميزة جديدة لتحجيم نشر المحتوى السلبي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" بأنها دشنت ميزة جديدة ترغب في تطبيقها لتحجيم نشر مزيد من المحتوى السلبي، كما أنها ستساعد في كشف ما أن كان المستخدمون في المنصة، قد أطلعوا أو قرأوا المقالات التي يقومون بإعادة تغريدها مرة أخرى.

وأضاف الموقع أن القائمين على المنصة سعداء بنجاح الاختبار على الميزة الجديدة، وسوف تبدأ طرح هذه الخاصية قريباً على مستوى العالم، موضحا بأن القائمين على منصة التواصل توصلوا إلى أن أكثر من 40 في المئة، طالعوا الأخبار قبل نشرها في خلال فترة التجربة. بحسب موقع “mashable.

وأشار “تويتر” إلى أنه في بعض الحالات يقرأ الناس المقالات ويتخلون عن إعادة تغريدها، مما يعطي إشارة جيدة، وستقوم بتغيير واحد على الخاصية قبل إطلاقها على صعيد واسع، فبمجرد أن يرى المستخدم الخاصية، سوف تظهر بحجم أقل في المرات المقبلة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
مطر الاسود
حقا كل اناء مما فيه ينضح , طالت وشمخت بعض الناس ماينعطون وجه , ومثل هذه الاعمال ليست وقفا على اناس من جنسية محددة فالجميع في الهوى سوى ايا كانت جنسيتك ففي كل بلد الصالح والطالح واصابع يدك ليست واحدة وليس على راسك ريشة فلا تتهم الناس ضلما وبغيا وعدوانا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..

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