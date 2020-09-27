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بالصور.. مسؤول إيراني ينتقد تماثيل سليماني: تثير الاشمئزاز

Time منذ ساعة
Views 1939
بالصور.. مسؤول إيراني ينتقد تماثيل سليماني: تثير الاشمئزاز

طهران (صدى):
وجه مساعد الشؤون الفنية في وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية، سيد مجتبى حسيني، الانتقادات لطريقة تصميم تماثيل قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد مطلع يناير برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي.

وقال سيد حسيني: "نلاحظ أن هناك تماثيل يتم الكشف عنها واحدًا تلو الآخر في المدن الإيرانية المختلفة، وهي تثير الاشمئزاز في نفوس المشاهدين، بدل أن تكون سببا في الشعور بالتكريم والتقدير".

وأكد على الانطباع السلبي تجاه هذه التماثيل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وظهور موجة من السخرية والانتقاد لها، مضيفًا: "هذه التماثيل تفتقر لأدنى معايير التناسب المطلوب.. تنتشر صورها في وسائل التواصل وتثير انتقادات المحب والمبغض".

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أحدث التعليقات

احمد بن عبدالرحمن
الاخ....ليه انت والإعلام الرياضي عندنا شايل وحاط مع الهلال الرجل عبر عن رأيه لم يقصد فريق معين ليه رحتوا انه يقصد الزعيق يجب احترام الري الاخر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما الي في الصوره فخريه خميس الله يشفيك ويعافيك

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