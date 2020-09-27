بالصور.. مسؤول إيراني ينتقد تماثيل سليماني: تثير الاشمئزاز

طهران (صدى):
وجه مساعد الشؤون الفنية في وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية، سيد مجتبى حسيني، الانتقادات لطريقة تصميم تماثيل قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد مطلع يناير برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي.
وقال سيد حسيني: "نلاحظ أن هناك تماثيل يتم الكشف عنها واحدًا تلو الآخر في المدن الإيرانية المختلفة، وهي تثير الاشمئزاز في نفوس المشاهدين، بدل أن تكون سببا في الشعور بالتكريم والتقدير".
وأكد على الانطباع السلبي تجاه هذه التماثيل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي وظهور موجة من السخرية والانتقاد لها، مضيفًا: "هذه التماثيل تفتقر لأدنى معايير التناسب المطلوب.. تنتشر صورها في وسائل التواصل وتثير انتقادات المحب والمبغض".