«التأمينات الاجتماعية»‏: طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه يعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك فله طلب الضم من عدمه.
وأوضحت المؤسسة، شروط ضم مدد الاشتراك، والتي تتمثل في:
- أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.
- أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.
- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.
- أن لا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437 هـ؛ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.
- أن لا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.