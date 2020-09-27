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«التأمينات الاجتماعية»‏: طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك

Time منذ ساعة
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«التأمينات الاجتماعية»‏: طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه يعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك فله طلب الضم من عدمه.

وأوضحت المؤسسة، شروط ضم مدد الاشتراك، والتي تتمثل في:

- أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

- أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

- أن لا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437 هـ؛ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.

- أن لا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
مطر الاسود
حقا كل اناء مما فيه ينضح , طالت وشمخت بعض الناس ماينعطون وجه , ومثل هذه الاعمال ليست وقفا على اناس من جنسية محددة فالجميع في الهوى سوى ايا كانت جنسيتك ففي كل بلد الصالح والطالح واصابع يدك ليست واحدة وليس على راسك ريشة فلا تتهم الناس ضلما وبغيا وعدوانا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..

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