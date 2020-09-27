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بموقف زائر الليل تتجلى حكمة الملك المؤسس وعدله

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بموقف زائر الليل تتجلى حكمة الملك المؤسس وعدله

الرياض (صدى):
تجلت حكمة المؤسس الملك عبدالعزيز، وعدله مع رجل أتاه ليلا مدعيًا وجود دَين له في رقبة والده.

وكانت القصة الشهيرة التي وردت في كتاب شبه الجزيرة العربية في عهد عبدالعزيز" لمؤلفه خير الدين الزركلي، وأيضًا في كتاب "صورة من حياة الملك عبدالعزيز يرويها طلال بن عبدالعزيز"، أتي أحدهم المؤسس في إحدى الليالي بعد صلاة الفجر مطالبًا برد دَين على والده، قيمته 100 فرانسي (قطعة نقدية فضية كبيرة الحجم، يبلغ وزنها أوقية واحدة، كانت تستخدم قديمًا).

واستفسر الملك من الرجل عن الشهود على تلك الواقعة، فأجابه بأن شاهده الله، فأجابه الملك: "ولكني لا أستطيع أن أصنع لك شيئًا إن لم يكن عندك ما يثبت"، فأجابه الرجل: "بيني وبينك شرع الله". فلم يغضب الملك، ولم يتجاهل مزاعم الزائر، وقرر أن يصطحبه إلى القاضي الشيخ سعد بن عتيق ليفصل بينهما، وبدون أن يصطحب معه حراسه، وعندما دخل الملك قال القاضي "أضيًفا جئت أم خصمًا؟"، فرد الملك: "بل خصمًا". وهنا طلب القاضي من الملك وخصمه أن يجلسا على الأرض، بينما جلس هو على عتبة الباب، وحكم بينهما، وانصرف الخصم راضيًا بالحكم. فالتفت القاضي إلى المؤسس، وقال له: "الآن أنت ضيفي"، وأدخله المجلس، وشربا القهوة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
مطر الاسود
حقا كل اناء مما فيه ينضح , طالت وشمخت بعض الناس ماينعطون وجه , ومثل هذه الاعمال ليست وقفا على اناس من جنسية محددة فالجميع في الهوى سوى ايا كانت جنسيتك ففي كل بلد الصالح والطالح واصابع يدك ليست واحدة وليس على راسك ريشة فلا تتهم الناس ضلما وبغيا وعدوانا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..

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